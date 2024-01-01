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Серые кухни
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Эстетика серого: каталог современных серых кухонь

Компания КУХНИ-НСК, предлагает широкий выбор серых кухонь в Новосибирске. Вы можете посетить их салон, чтобы ознакомиться с каталогом и выбрать подходящий вариант для вашего интерьера. 

фото серой угловой кухни с белой столешницей
На фото угловая тёмно-серая кухня серии Urban с белой столешницей.

Серая кухня является популярным выбором дизайнеров благодаря своей универсальности. Она подходит для создания интерьера различных стилей и всегда остается в тренде. 

фото серая кухня с деревянной столешницей
Угловая светло-серая кухня Лада-384 с деревянной столешницей и барной стойкой.

Серый цвет идеально сочетается с пастельными и яркими тонами, а также хорошо сочетается с деревом, что позволяет создать гармоничное оформление.

Фото серой кухни на заказ с черной столешницей
Угловая серая кухня на заказ Лада-46 с черной столешницей под натуральный камень.

Вы можете выбрать серую кухню с белой, деревянной или черной столешницей в зависимости от ваших предпочтений и стиля интерьера. Каждая из этих комбинаций создаст уникальный и стильный облик вашей кухни. 

серо белая кухня на заказ фото
Современная серо-белая кухня Лада-75 в каталоге КУХНИ-НСК

Дизайн бело-серой кухни в 2024 году может быть вдохновлен различными тенденциями и стилями. Возможно, в этом году будут популярны нейтральные оттенки с добавлением ярких акцентов, а также минималистичный и функциональный дизайн.

кухня серая классика с золотом
Прямая серая классическая кухня  с элементами золото Retro-634.

Посетите наши салоны в городе Новосибирске пр. Дзержинского 1/1 (М. Березовая роща) 1 этаж или Горский м-н 64 (М Студенческая) 2 этаж, чтобы увидеть образцы и получить консультацию по выбору оптимального варианта для вашего дома. Звоните (383) 388-89-95. Дизайн-проект БЕСПЛАТНО!


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