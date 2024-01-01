Эстетика серого: каталог современных серых кухонь

Серые кухни
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Лада-6621570х3050 ммКухня угловая на заказ лофт модерн т.дерево серая матовая темная без ручек встроенная пеналы Gola серая с деревом встроенная посудомойка стильные духовой шкаф в пенале плита встроенная портфолио200 400 руб. 200400 RUB
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Лада-4093000х2200ммКухня на заказ серая серо-белая287 196 руб. 287196 RUB
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Лада-461800х3000 ммУгловая глянцевая кухня на заказ в сером цвете с черной столешницей225 750 руб. 225750 RUB
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Urban-6843200ммХит продажКухня прямая на заказ хай-тек серая 3м стильные Gola Витрина серая с деревом173 376 руб. 173376 RUB
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Urban-931840х3600мм, остров 1476 ммВ наличииКухня угловая в наличии остров хай-тек серая портфолио 3м стильные Gola Витрина серая с деревом255 000 руб. 255000 RUB
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Модерн серия_2 к842940 ммБелый маленький угловой кухонный гарнитур с барной стойкой92 500 руб. 92500 RUB
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Лада-7032000х4200 ммКухня серая с деревом в современном стиле с большим холодильником354 100 руб. 354100 RUB
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SMART-Profilo3000х2400 ммКухня с островом в современном стиле с пеналами по одной стороне298 809 руб. 298809 RUB
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Лада-752400х1200х1200ммСеро-белая кухня на заказ с барной стойкой - основной цвет фасада светло-серый, столешница белая.264 096 руб. 264096 RUB
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Модерн серия_2 к774500х2000 ммКухня модерн серая кухня-гостиная матовая без ручек Витрина 2ряда встроенная посудомойка стильные с радиусными фасадами духовой шкаф в пенале под потолок плита встроенная портфолио197 900 руб. 197900 RUB
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Модерн серия_2 к681600х2750ммНедорогая серо-деревянная кухня с отдельно стоящим холодильником140 400 руб. 140400 RUB
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Лада-312200х2200 ммСеро-белая П-образная кухня с барной стойкой со встроенном холодильником260 000 руб. 260000 RUB
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Модерн серия_2 к752800х2140 ммУгловая кухня в современном стиле сером цвете фасадов со встроенным холодильником207 900 руб. 207900 RUB
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Cleo-292400х3000ммЧерно-серая кухня с деревом на заказ с пеналами по одной стороне. Черная столешница и фартук243 980 руб. 243979.84 RUB
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Лада-353600 ммКухня прямая на заказ модерн серая кухня-гостиная студия встроенная без ручек под потолок 4м Gola 2ряда серо-белая195 804 руб. 195804 RUB
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Urban-781200х2400х1200 ммТемно-серая кухня буквой П на заказ с барной стойкой и белой столешницей214 080 руб. 214080 RUB
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Лада-748 Trento5600х1800ммСовременная классика - кухня в прямом исполнении с барной стойкой330 040 руб. 330040 RUB
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Лада-7402800х4600ммКухонный гарнитур под заказ без верхних шкафов угловой с пеналами и раковиной под окном388 500 руб. 388500 RUB
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Лада-4031720х3000 ммКухня на заказ модерн серая кухня-гостиная телевизор на кухне плита встроенная портфолио матовая стильные152 300 руб. 152300 RUB
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Лада-832220х2370ммКухня угловая на заказ модерн серая матовая темная без ручек встроенная пеналы Витрина тёмный низ/светлый верх в частном доме под потолок плита встроенная портфолио со встроенным холодильником272 000 руб. 272000 RUB
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СК серия_11200х3600 ммКухня прямая классика серая плита встроенная духовой шкаф в пенале встроенная посудомойка встроенная матовая стильные пеналы229 700 руб. 229700 RUB
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Urban-4763600х1840 ммКухня угловая на заказ лофт модерн т.дерево серая кухня-гостиная матовая темная без ручек встроенная пеналы Витрина под дерево серая с деревом встроенная посудомойка стильные духовой шкаф в пенале плита встроенная портфолио телевизор на кухне242 624 руб. 242624 RUB
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Лада-521590х1650 ммКухня угловая на заказ маленькая модерн т.дерево серая кухня-гостиная 6кв.м(хрущевка) матовая бюджетные встроенная тёмный низ/светлый верх серая с деревом под потолок L маленькая плита встроенная портфолио165 700 руб. 165700 RUB
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Модерн серия_2/5 к151420х2250 ммКухня угловая на заказ маленькая модерн белая серая 7кв.м 6кв.м(хрущевка) матовая серо-белая без ручек встроенная тёмный низ/светлый верх стильные под потолок L маленькая плита встроенная портфолио108 900 руб. 108900 RUB