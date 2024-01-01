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Кухня угловая на заказ маленькая модерн т.дерево серая кухня-гостиная 6кв.м(хрущевка) матовая бюджетные встроенная тёмный низ/светлый верх серая с деревом под потолок L маленькая плита встроенная портфолио

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Кухня угловая на заказ модерн серая матовая темная без ручек встроенная пеналы Витрина тёмный низ/светлый верх в частном доме под потолок плита встроенная портфолио со встроенным холодильником

Кухонный гарнитур под заказ без верхних шкафов угловой с пеналами и раковиной под окном

Темно-серая кухня буквой П на заказ с барной стойкой и белой столешницей

Кухня прямая на заказ модерн серая кухня-гостиная студия встроенная без ручек под потолок 4м Gola 2ряда серо-белая

Черно-серая кухня с деревом на заказ с пеналами по одной стороне. Черная столешница и фартук

Кухня модерн серая кухня-гостиная матовая без ручек Витрина 2ряда встроенная посудомойка стильные с радиусными фасадами духовой шкаф в пенале под потолок плита встроенная портфолио

Кухня с островом в современном стиле с пеналами по одной стороне

Кухня серая с деревом в современном стиле с большим холодильником

Угловая глянцевая кухня на заказ в сером цвете с черной столешницей

Кухня угловая на заказ лофт модерн т.дерево серая матовая темная без ручек встроенная пеналы Gola серая с деревом встроенная посудомойка стильные духовой шкаф в пенале плита встроенная портфолио

Эстетика серого: каталог современных серых кухонь

Компания КУХНИ-НСК, предлагает широкий выбор серых кухонь в Новосибирске. Вы можете посетить их салон, чтобы ознакомиться с каталогом и выбрать подходящий вариант для вашего интерьера.







На фото угловая тёмно-серая кухня серии Urban с белой столешницей. На фото угловая тёмно-серая кухня серии Urban с белой столешницей.





Серая кухня является популярным выбором дизайнеров благодаря своей универсальности. Она подходит для создания интерьера различных стилей и всегда остается в тренде.







Угловая светло-серая кухня Лада-384 с деревянной столешницей и барной стойкой. Угловая светло-серая кухня Лада-384 с деревянной столешницей и барной стойкой.





Серый цвет идеально сочетается с пастельными и яркими тонами, а также хорошо сочетается с деревом, что позволяет создать гармоничное оформление.







Угловая серая кухня на заказ Лада-46 с черной столешницей под натуральный камень. Угловая серая кухня на заказ Лада-46 с черной столешницей под натуральный камень.





Вы можете выбрать серую кухню с белой, деревянной или черной столешницей в зависимости от ваших предпочтений и стиля интерьера. Каждая из этих комбинаций создаст уникальный и стильный облик вашей кухни.







Современная серо-белая кухня Лада-75 в каталоге КУХНИ-НСК Современная серо-белая кухня Лада-75 в каталоге КУХНИ-НСК





Дизайн бело-серой кухни в 2024 году может быть вдохновлен различными тенденциями и стилями. Возможно, в этом году будут популярны нейтральные оттенки с добавлением ярких акцентов, а также минималистичный и функциональный дизайн.







Прямая серая классическая кухня с элементами золото Retro-634. Прямая серая классическая кухня с элементами золото Retro-634.





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