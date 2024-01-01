Идеальные решения для маленьких кухонь: угловой гарнитур для маленькой кухни на заказ от магазина КУХНИ-НСК

Наиболее рациональным вариантом для малогабаритных квартир является угловой кухонный гарнитур для маленькой кухни.

Причем чем больше приходится готовить, тем явнее преимущества угловой кухни над прямой:

максимально полно используется свободное пространство комнаты без загромождения прохода; увеличивается площадь рабочей поверхности и количество ящиков для хранения утвари;

при необходимости маленькая угловая кухня даже позволяет спрятать «ненужные» ниши или выступы, а также визуально скорректировать нестандартную геометрию помещения. Хотя в этом случае понадобятся не стандартные, фабричные гарнитуры, а кухни на заказ, идеально вписывающиеся в интерьер и габариты комнаты.

идеальным вариантом маленькой угловой кухни - запроектировать шкафы кухни до потолка.





Угловые кухни для маленькой кухни: фото и цены

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