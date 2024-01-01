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Маленькие угловые кухонные гарнитуры
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Идеальные решения для маленьких кухонь: угловой гарнитур для маленькой кухни на заказ от магазина КУХНИ-НСК

Наиболее рациональным вариантом для малогабаритных квартир является угловой кухонный гарнитур для маленькой кухни. 

недорогой угловой гарнитур для маленькой кухни
Причем чем больше приходится готовить, тем явнее преимущества угловой кухни над прямой: 

  • максимально полно используется свободное пространство комнаты без загромождения прохода; увеличивается площадь рабочей поверхности и количество ящиков для хранения утвари; 
  • при необходимости маленькая угловая кухня даже позволяет спрятать «ненужные» ниши или выступы, а также визуально скорректировать нестандартную геометрию помещения. Хотя в этом случае понадобятся не стандартные, фабричные гарнитуры, а кухни на заказ, идеально вписывающиеся в интерьер и габариты комнаты.
  • идеальным вариантом маленькой угловой кухни -  запроектировать шкафы кухни до потолка.

Угловые кухни для маленькой кухни: фото и цены

На нашем сайте Вы увидите более 50 реальных фотографий угловых кухонных гарнитуров для маленькой кухни. Они уже радуют своих хозяев удобством и дизайном. Так же на сайте сразу указаны цены. Здесь вы увидите разные ценовые категории на угловые маленькие кухни - эконом и средний +. 

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Угловой гарнитур для маленькой кухни недорого



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