Идеальные решения для маленьких кухонь: угловой гарнитур для маленькой кухни на заказ от магазина КУХНИ-НСК

Маленькие угловые кухонные гарнитуры
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Империал 81600х2200 ммМаленькая угловая кухня в кухню 6м2, 7м2 в бежевом цвете163 000 руб. 163000 RUB
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Лада-6611620х1940ммМаленькая угловая кухня в хрущевку цвет: зеленый+дерево164 000 руб. 164000 RUB
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Лада-2671600х2350 ммУгловой кухонный гарнитур в маленькую кухню с белыми фасадами и черной столешницей.135 700 руб. 135700 RUB
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Модерн серия_2 к831400х2020 ммБелый маленький угловой кухонный гарнитур с барной стойкой74 900 руб. 74900 RUB
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Лада-2601520х1500 ммМаленькая зеленая угловая кухня в кухню 5-6 метров квадратных.122 310 руб. 122310 RUB
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Империал 102420х1700 ммМаленькая современная угловая кухня до потолка на заказ в кухню 6 метров235 800 руб. 235800 RUB
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Лада-7571620х1700 ммУгловой кухонный гарнитур в маленькую кухню по типу хрущевка 6 кв.м206 100 руб. 206100 RUB
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Модерн С5 к51800х2300 ммСовременная угловая маленькая кухня в хрущевку106 200 руб. 106200 RUB
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Лада-2761720 х 2200Маленькая угловая кухня в белом цвете в хрущевку до потолка225 000 руб. 225000 RUB
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Лада-4362000х1820 ммМаленькая угловая кухня в 6 кв м хрущевка154 800 руб. 154800 RUB
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Лада-7412000х1400ммМаленький угловой кухонный гарнитур на заказ в бежевом цвете для кухни 5-6 кв.м.194 200 руб. 194200 RUB
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Лада-571800х2100 ммУгловой встроенный кухонный гарнитур для маленькой кухни с холодильником274 950 руб. 274950 RUB
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Лада-2592000х1800ммМаленький угловой кухонный гарнитур в хрущевку с барной стойкой совмещённой с подоконником145 800 руб. 145800 RUB
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Лада-842200х1640 ммХотите создать уют в маленькой кухне площадью 7-8 кв.м? Закажите белую угловую кухню на заказ!155 520 руб. 155520 RUB
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Лада-6871550х1420ммХит продажУютная маленькая угловая кухня в стиле современной классики в кухне около 6 метров120 285 руб. 120285 RUB
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Модерн серия_2/5 к151420х2250 ммКухня угловая на заказ маленькая модерн белая серая 7кв.м 6кв.м(хрущевка) матовая серо-белая без ручек встроенная тёмный низ/светлый верх стильные под потолок L маленькая плита встроенная портфолио103 400 руб. 103400 RUB
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Лада-521590х1650 ммКухня угловая на заказ маленькая модерн т.дерево серая кухня-гостиная 6кв.м(хрущевка) матовая бюджетные встроенная тёмный низ/светлый верх серая с деревом под потолок L маленькая плита встроенная портфолио157 800 руб. 157800 RUB
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Модерн серия_2 к201550х2200 ммГарнитур для маленькой кухни с барной стойкой у окна131 000 руб. 131000 RUB
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Лада-6832200х1800ммКухонный гарнитур в хрущевке белого цвета с газовой колонкой98 000 руб. 98000 RUB
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Лада-6461800х2300 ммКухня на заказ белая 6кв.м(хрущевка) L маленькая чёрно-белая204 500 руб. 204500 RUB
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Лада-6962500х1620 ммМаленький угловой кухонный гарнитур в белом цвете в кухне-хрущевке121 200 руб. 121200 RUB
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Модерн серия_2 к61400х1620 ммКухня угловая на заказ 7кв.м 6кв.м(хрущевка) портфолио мини L маленькая75 500 руб. 75500 RUB
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Лада-142400 х 1600Кухня на заказ хай-тек красная 6кв.м(хрущевка) яркая L маленькая162 000 руб. 162000 RUB
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Лада-1242300 х 1720Кухня на заказ маленькая коричневая 6кв.м(хрущевка) тёмный низ/светлый верх L маленькая124 200 руб. 124200 RUB